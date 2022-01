My Hero Academia 340, il traditore ha un ruolo ben preciso: cosa deciderà di fare?

La terza e ultima parte del grande capitolo intitolato “La storia di come noi tutti siamo diventati eroi” chiude un cerchio cominciato da diverse settimane. Al traditore, scoperto dai suoi compagni, viene offerta una chance di redenzione. In My Hero Academia 340 si decide se verrà espulso, o se tenderà la mano agli amici.

Dopo il confronto con gli amici della Classe 1-A, scopriamo che Hyuga Aoyama è stato portato all’ospedale centrale, dove legato a una sedia viene sottoposto a un “interrogatorio” da parte del suo ex professore, Shota Aizawa.

Analizzando la situazione, Eraserhead intuisce che tra gli alleati di All For One esiste un prima e dopo. A quelli che si sono schierati dalla sua parte dopo la battaglia di Kamino, come ad esempio Lady Nagant, è stato impiantato un chip di autodistruzione, che si attiva nel momento in cui voltano le spalle al Simbolo della Paura. Agli alleati precedenti ai fatti di Kamino, come per l’appunto Aoyama, invece non è stato impiantato alcun chip, e non succede alcunché. Dunque, il ragazzo potrà rivelarsi fondamentale per affondare il leader supremo dei Villain.

Aoyama, però, scurissimo in volto, è affranto dalla paura. Teme per la sua vita e soprattutto per quella dei suoi genitori, e nonostante sia stato rassicurato dagli ex compagni di classe, non riesce a superare il suo blocco interiore. Se potesse, si metterebbe in disparte in un angolino aspettando la sua fine.

A quel punto, in qualità di professore del corso, Eraserhead afferma di volersi prendere cura di tutti i suoi studenti, lui compreso. Per vivere una vita senza rimorsi, esattamente come ha sempre cercato d’insegnare ai suoi allievi, Eraserhead invita Aoyama a camminare al fianco di coloro i quali gli hanno offerto una mano, nonostante dentro di se si senta patetico e miserabile. Stando vicino ai suoi amici, sarà al sicuro. Per un protagonista dentro, un altro si tira fuori. Uno degli Hero di My Hero Academia 340 da forfait.