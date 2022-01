My Hero Academia 341 data di uscita e teorie: Shinso torna alla riscossa?

La guerra finale si avvicina e gli eroi avranno bisogno di tutto l'aiuto possibile. Anche i pulcini sono chiamati in causa, sia dalla Yuei che da tutte le altre scuole del paese, Shiketsu in primis. Però è nella scuola dei protagonisti di My Hero Academia che viene formulato un nuovo piano d'azione tenendo in conto le ultime novità.

Il tradimento di Aoyama ha ribaltato la situazione e potrebbe essere sia un problema che una grande opportunità. Eraserhead sembra avere un piano che potrebbe coinvolgere Shinso nella situazione. Proprio lui, il ragazzo capace di fare un lavaggio del cervello semplicemente con la propria voce. Shinso è tornato qualche anno fa in My Hero Academia mostrando le sue nuove abilità, e ora sembra essere pronto a rimettersi in gioco sul campo professionistico.

My Hero Academia 341 sembra avere piani importanti per Shinso. Il ragazzo è apparso nell'ultima pagina dello scorso capitolo in una posa alla Spider-man, sottolineando come verrà coinvolto dal suo mentore. Il suo potere è eccezionale se utilizzato bene e per questo sarà fondamentale nell'atto di separazione dei villain. Partendo da ciò, Aoyama potrebbe spazzare via le sue paure, mentre i villain potrebbero venire obbligati a separarsi forzatamente.

Shinso sarà quindi una pedina fondamentale nel piano e non è da escludere che My Hero Academia 341 si concentrerà esclusivamente su di lui. Dopotutto, siamo nel pieno della fase "Il giorno in cui diventammo eroi", con una parte 4 che potrebbe essere dedicata completamente all'ex allievo del corso generale della Yuei.

My Hero Academia 341 esordirà il 23 gennaio 2022 alle ore 16:00 su MangaPlus in varie lingue, tra cui l'inglese e lo spagnolo.