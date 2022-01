My Hero Academia 341: il potere dei villain che potrebbe rovesciare il mondo

La League of Villain è in superiorità numerica e di terreno. L'organizzazione guidata dal supercriminale All for One sta facendo strage di eroi e sta mettendo a ferro e fuoco l'intero paese, tutto questo mentre tiene in scacco il mondo intero dopo la sconfitta di Star and Stripe. Ma My Hero Academia 341 rivela che non finisce qui la superiorità.

La League of Villain ha dalla sua già i nomu e Gigantomachia, armi sufficienti per mettere in difficoltà i pochi eroi rimasti. Tuttavia Dabi è riuscito a mettere le mani sul sangue di Twice durante la guerra tra eroi e villain che si era tenuta qualche mese prima. Come rivelato dal folle piromane in My Hero Academia 341, Dabi ha estratto del sangue dal corpo morente di Twice e lo ha dato a Himiko Toga.

Toga, capace di replicare un corpo bevendone il sangue, ora è in grado di utilizzare anche il quirk del malcapitato, anche se è necessario che Himiko sia particolarmente innamorata di quella persona. E Twice è una persona che Himiko Toga ha molto cara, pertanto il suo potere potrebbe essere sviluppato. Ciò vuol dire che quella boccetta di sangue ha potenzialmente un potere devastante che metterà ancora più a rischio l'esistenza dei pochi eroi ritrattisi nella Yuei. Come faranno Deku e gli altri a contrastare questo quirk?