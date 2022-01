My Hero Academia 341: la prossima mossa dei Villains è sempre più vicina

Tutto ciò che Kohei Horikoshi ha narrato negli ultimi capitoli di My Hero Academia ha posto le basi per l’inevitabile battaglia decisiva tra le due fazioni coinvolte. Se gli scorsi appuntamenti si sono soffermati sulla preparazione di Deku e degli Heroes, nel capitolo 341 il mangaka si è dedicato a Shigaraki e agli altri Villains.

L’autore ha infatti deciso di mostrare ai lettori la complicata situazione dal punto di vista dei Villain, partendo inizialmente con alcune tavole dedicate a Toya Todoroki, ovvero Dabi, e Himiko Toga, desiderosa di rivedere la sua casa dopo tanto tempo. Successivamente si passa all’attuazione del grande piano elaborato dai Villain. In questa prima fase sarà Spinner a svolgere un ruolo decisivo.

Da sempre vittima di razzismo per il suo aspetto, Shuichi Iguchi ha agito seguendo come modello Stain, l’assassino di Heroes, e grazie alle sue imprese è ormai diventato un’icona per chi possiede un Quirk eteromorfo, come spiega Skeptic. Questa popolarità potrebbe essere decisiva per attirare nuovi membri all’interno del già grande gruppo di Villain, almeno questo è ciò che vorrebbero All For One e gli altri. Spinner sembra essere unicamente preoccupato per la salute di Shigaraki, ma la splendida tavola conclusiva suggerisce l’effettiva attuazione della prima fase del piano.

Ricordiamo infine che farà il suo ritorno uno dei primi antagonisti, e vi lasciamo alle teorie sul capitolo 342 di My Hero Academia.