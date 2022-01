My Hero Academia 341, la psicotica infanzia di Toga: nella mente della criminale

Mentre Midoriya e gli altri Heroes preparano la prossima mossa, pronti per la fase successiva dell’Atto Finale, i criminali girano agevolmente per le città. Approfittando di questa situazione di calma apparente, nel capitolo 341 di My Hero Academia, Himiko Toga fa visita all’abitazione d’infanzia, dove viene sovrastata dai ricordi.

L’autore Kohei Horikoshi volta pagina, e nel più recente appuntamento con l’opera riporta i lettori dalla parte dei Villain. Le pagine iniziali del capitolo 341 sono infatti dedicate a Toga, la criminale più amata dai fan, e alla sua contorta e psicotica mentalità. Portandoci nei meandri della mente della Villain, che ripercorre alcune fasi della infanzia, il mangaka ci permette di approfondire il personaggio, la sua storia e il difficile rapporto con la società.

Sin da bambina, ci viene mostrato come Toga avesse seri problemi con la sua fame di sangue, e come i suoi genitori e i cari intorno a lei cercassero in tutti i modi di sopprimere questa sua passione. Invece che aiutarla portandola in qualche centro sociale, la madre e il padre della piccola Toga cercavano di nascondere questa stranezza, obbligandola a comportarsi in maniera “civile”. Queste maniere, però, non hanno sortito effetto, e come sappiamo, infine Toga cedette ai suoi impulsi primordiali.

Tornati al presente, vediamo come la sua abitazione sia ormai priva di arredo e tutti gli oggetti personali sparire. I muri della casa, inoltre, sono stati imbrattati da murales che la definiscono “demone” o “vampira”. Proprio questa sua smodata passione per il sangue permetterà a un componente dell’Unione dei Villain di My Hero Academia di tornare dall’oltretomba. La tragicità di queste pagine, chiarisce ancor più il motivo della distorta visione di Toga.