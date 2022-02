My Hero Academia 341, spettacolari immagini a colori per i villain Toga e Dabi

L'utente Instagram HEXAMENDLE si diletta nella colorazione delle migliori pagine degli ultimi capitoli dei suoi manga preferiti. Tra questi troviamo tre immagini provenienti dal capitolo 341 di My Hero Academia. Due di queste vedono come protagonista Himiko Toga mentre l'altra ritrae il piromane Dabi.

Il capitolo 341 è un intermezzo piuttosto interlocutorio per quanto riguarda la serie. Si intitola "Il giorno in cui diventammo eroi - Minus 1", segnalando in modo evidente una fase precedente rispetto a quella che stavamo leggendo con gli eroi fino al capitolo 340 e, questa volta, vediamo i villain.

Il focus è fin da subito su Himiko Toga, che si mostra a pagina intera nella prima pagina del capitolo che possiamo vedere a colori più sotto. La ragazza si dirige verso una casa abbandonata, un tipico edificio giapponese a due piani. In una stanza vediamo dei segni tipici di un ambiente familiare, come quelli presi per misurare l'altezza dei bambini durante la loro crescita e, quando la ragazza si dirige al piano di sopra, intuiamo che è la sua vecchia casa.

Parte un flashback con alcuni accenni del passato della villain di My Hero Academia, che ripensa ad alcuni importanti momenti della sua vita. Ma quando esce dalla struttura trova Dabi. Quest'ultimo attiva il suo quirk e devasta la vecchia abitazione, bruciandola completamente come possiamo osservare dall'immagine a colori più sotto.

E qui la Lega dei Villain dimostra la propria superiorità. Non solo hanno dalla propria i nomu e Gigantomachia, armi sufficienti per mettere in difficoltà i pochi eroi rimasti. Dabi è anche riuscito a mettere le mani sul sangue di Twice durante la guerra tra eroi e villain che si era tenuta qualche mese prima. Himiko Toga estrae dal borsello proprio quel sangue pronta a ereditare il potere e le volontà del caro amico Twice. Anche questa scena possiamo vederla a colori.

Sembra avvicinarsi sempre di più l'ora della guerra finale di My Hero Academia. Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di My Hero Academia su MANGA Plus.