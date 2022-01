My Hero Academia 341 spoiler e immagini: un passato da villain

La fase cruciale di My Hero Academia è arrivata. Il manga di Horikoshi finirà a breve e ciò vuol dire che sia gli eroi che i villain si stanno preparando per la battaglia conclusiva. Negli scorsi capitoli abbiamo visto le decisioni e le strategie dei protagonisti, ma adesso la scena cambia e si concentra sui loro antagonisti.

Gli spoiler di My Hero Academia 341 sono abbastanza interlocutori. Il capitolo si intitola "Il giorno in cui diventammo eroi - Minus 1", mostrando una fase antecedente a quella che stanno vivendo gli eroi con i villain protagonisti. In particolare è Himiko Toga a prendersi la scena fin da subito, come protagonista della prima pagina. La ragazza si dirige verso una struttura abbandonata, una tipica casa giapponese su due piani. In una stanza ci sono i segni presi per misurare l'altezza dei bambini, ma quando la ragazza si dirige al piano di sopra si capisce che è la vecchia casa di Himiko Toga.

Parte un flashback con alcuni accenni del passato della villain di My Hero Academia, che ripensa ad alcuni momenti fatidici. Quando esce dalla struttura, Dabi attiva il suo quirk e devasta la vecchia abitazione, bruciandola. Si ritorna al gruppo di villain, dove sono presenti anche Skeptic e Spinner. Il gruppo di antagonisti parla e sembra avere un piano pronto, con Tomura Shigaraki che lancia il suo attacco contro gli eroi. Nella galleria in basso di My Hero Academia 341 si intravedono sia i nomu che alcuni villain. È giunta l'ora della guerra finale di My Hero Academia, mentre il manga la prossima settimana sarà in pausa.