My Hero Academia 342 approda su MANGA Plus, anche un villain ha bisogno di essere salvato

My Hero Academia 341 aveva portato un cambiamento rispetto ai capitoli precedenti. Kohei Horikoshi aveva cambiato punto di vista, portandoci poco più indietro rispetto agli eventi precedenti, dalla parte degli antagonisti. Ma in My Hero Academia 342, disponibile su MANGA Plus, si ritorna agli eroi.

Dal capitolo vediamo che ci sono ancora situazioni lasciate in sospeso alla Yuei, nonostante il momento di apparente calma. Inoltre, in cambio di protezione, All For One ordina a due civili di entrare nella scuola per disseminare agitazione e fomentare le ostilità, incentivando quelli più dubbiosi dell'operato degli eroi a manifestare, così da far andare via Deku dall'istituto. Shigaraki sarà pronto entro una settimana.

I giovani eroi continuano a pattugliare per aiutare i pochi professionisti rimasti. Li vediamo tutti esausti, mentre Deku si dispiace di non essere riuscito ancora a ringraziare Uraraka per quello che ha fatto per lui. Qualche attimo dopo arriva però un entusiasta All Might con Tsukauchi e Nezu per discutere assieme agli studenti per discutere non solo del loro compagno di classe ma anche del piano per la battaglia finale.

Vediamo una successione di panel senza dialoghi dove gli eroi si stanno preparando. Troviamo Endeavor, Hawks, Best Jeanist e Ragdoll ma anche Aizawa di fronte al suo vecchio amico. Passa del tempo, All Might ha illustrato il piano e il giorno dopo, vediamo i civili che stanno discutendo di un annuncio importante fatto dal preside, dove viene affermato che Shigaraki farà la sua mossa in quattro giorni.

In quel momento, il civile che stava passando le informazioni ad All For One fa una faccia sbalordita, commiserando gli eroi per quello che stanno facendo. Vediamo intervenire Kota, chiedendo a Deku se è sicuro di voler andare, e Izuku risponde di sì dato che ha avuto tanto tempo per riposarsi.

L'infiltrato pensa tra sé e sé che è un'idiozia e che gli eroi farebbero meglio a rimanere all'interno dell'accademia, pur essendo contento che Deku se ne vada dato che quello era l'ordine di All For One.

Vediamo gli studenti dare l'addio alle loro famiglie in una sequela di panel senza dialoghi e si dirigono verso la Troy, una struttura a 30 chilometri di distanza dalla Yuei, costruita in pochissimo tempo dalla collaborazione tra Cementoss, Ectoplasm e Power Loader.

Mentre tutti sono nelle loro stanze, Deku vede Uraraka da sola all'esterno e decide di raggiungerla. I due iniziano a parlare, con Deku che la ringrazia per ciò che ha fatto per lui. Uraraka poi parla di Toga e del fatto che vorrebbe salvare anche lei, mentre il protagonista prova lo stesso per Shigaraki.

Nel frattempo, anche Todoroki ha radunato nella sua stanza alcuni amici, con cui parla di affrontare Toya e magari riuscire a cenare con lui una volta. La guerra però è giunta con l'ultima pagina di My Hero Academia 342 dedicata ad All For One che dà inizio all'operazione.

Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di My Hero Academia su MANGA Plus.