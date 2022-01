My Hero Academia 342 data di uscita e teorie: un atto di guerra

Gli eroi sono in subbuglio, con i loro piani smascherati e da rifare completamente. Tutto potrebbe cambiare in base alla decisione di Eraserhead, che in questo momento potrebbe tenere tra le sue mani il mezzo per arrivare a qualche vittoria. Gli eroi di My Hero Academia però non sono gli unici a fare la loro mossa.

My Hero Academia 341 ci ha portato dai cattivi, quei villain che a breve assalteranno senza pietà gli eroi. L'ha fatto mostrandoci i pensieri di Toga, Dabi e Spinner ma anche mostrandoci i loro piani e le armi micidiali che hanno in loro possesso. L'ultima guerra si sta per scatenare e i criminali hanno dalla loro diversi assi nella manica che potrebbero far terminare tutto ancora prima di cominciare.

My Hero Academia 342 si concentrerà sui villain o tornerà sugli heroes? Più probabile, vista la numerazione recente, che Kohei Horikoshi decida di produrre ancora qualcos'altro sul fronte della giustizia. I villain hanno avuto il loro momento sul palcoscenico e già sono pronti per scendere in campo, mentre tra gli eroi ci sono ancora diverse cose in fermento da affrontare e chiudere prima dell'inizio dell'ultimo arco di My Hero Academia.

Ci saranno al centro o l'allenamento di Deku e compagni oppure la definitiva stesura del piano con il convincimento di Aoyama. In ogni caso, saranno fatti passi importanti. My Hero Academia 342 arriverà su MangaPlus domenica 6 febbraio 2022 a causa di una settimana di pausa richiesta dall'autore a Weekly Shonen Jump.