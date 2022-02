My Hero Academia 342: l'emozionante confronto tra due strambi, aspiranti eroi

La battaglia finale si avvicina sempre di più, ma in My Hero Academia capitolo 342 finalmente due aspiranti eroi del Liceo Yuei trovano il tempo per confrontarsi. Saranno riusciti Izuku Midroiya e Ochaco Uraraka ad aprire i loro cuori?

La seconda guerra di My Hero Academia sta per esplodere. Nel più recente appuntamento con l’opera di Kohei Horikoshi, gli studenti della Classe 1-A, dopo aver ascoltato il piano del professore Toshinori Yagi e del detective Tsukauchi, sono costretti ad abbandonare le mura del Liceo Yuei. Probabilmente per salvaguardare i civili rifugiati, i ragazzi vengono portati in un nuovo dormitorio, un luogo appositamente costruito dagli Heroes.

Dopo aver disfatto le valigie, gli eroi sono pronti per riposare: tutti tranne due, Uraraka e Midoriya. La ragazza gravitazionale è all’esterno dell’edificio, e attira l’attenzione del protagonista, che incuriosito la raggiunge per poterla ringraziare.

Uravity ha il merito di aver convinto i rifugiati dello Yuei ad accettare il ritorno di Deku, che da allora non ha avuto modo di ricambiare il favore. Quando però Midoriya cerca di farlo, con i suoi soliti modi imbarazzati, la ragazza si autodefinisce stramba.

Mentre parlava alla popolazione, Ochaco rivide il volto di Himiko Toga, con cui ha una strana relazione ancora aperta. L’eroina, nonostante sappia che la Villain ha causato molteplici vittime, intende salvare quella ragazza spaventata che le è apparsa in mente. Così come lei, anche Deku intende salvare quel bambino terrorizzato di nome Shigaraki. Entrambi, sono due eroi strambi. Alla fine di My Hero Academia manca molto poco, riusciranno Deku e Uravity a completare la loro missione personale?