My Hero Academia 342, la fortezza nascosta degli Heroes: la Classe 1-A si trasferisce!

"Il miglior attacco è la difesa", recita un famoso detto. A questo mantra deve ispirarsi la strategia dei Pro Heroes, che nel nuovo capitolo di My Hero Academia rivelano la nuova fortezza segreta che fungerà da ultimo baluardo contro le manovre offensive del Fronte di Liberazione del Paranormale.

In My Hero Academia 342 è tempo di saluti. Prima che le pedine di All For One riescano a mettere in moto i propri loschi piani, gli studenti della Classe 1-A vengono trasferiti dal Liceo Yuei. L'Accademia per giovani eroi non sarà la base operativa della fazione degli Heroes.

Deku, Bakugo, Shoto e tutti gli altri vengono portati nel luogo in cui passeranno i loro ultimi giorni prima della Seconda Guerra di My Hero Academia, una fortezza eretta dallo sforzo congiunto di tre eroi professionisti, Ectoplasm, Cementoss e Power Loader.

Il quartier generale degli Heroes, nome in codice Troy, per stessa ammissione degli eroi, non può reggere il confronto con le difese dello U.A. Highschool, ma è comunque abbastanza robusto da resistere agli attacchi dei Villain.

Troy dista circa 30 km dallo Yuei, così da permettere agli eroi un intervento tempestivo nel caso in cui la scuola, e i civili rifugiati al suo interno, venga presa d'assalto. Questa fortezza, è il luogo in cui due strambi eroi si confrontano in My Hero Academia 342.