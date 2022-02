My Hero Academia 342, paura di morire: si prospetta un infausto evento?

La morte sta per bussare alla porta di uno degli aspiranti eroi del Liceo Yuei? Da quanto si evince in My Hero Academia capitolo 342, si direbbe proprio così. L'Atto Finale del manga di Kohei Horikoshi, potrebbe portarci all'addio definitivo di uno dei componenti della Classe 1-A.

Alle porte della Seconda Guerra di My Hero Academia, uno degli eroi dello U.A. Highschool confessa le sue paure. D'altronde, nonostante una guerra alle spalle, e diverse battaglie significative, i componenti della Classe 1-A sono pur sempre dei semplici ragazzi.

Allo Yuei è tempo di saluti in My Hero Academia 342. Seguendo il piano ideato dai loro superiori, i componenti della Classe 1-A si trasferiscono in un'altra sede, una base operativa costruita da Cementoss, Power Loader ed Ectoplasm. Nonostante il luogo sia una vera e propria fortezza, l'aria è carica di tensione.

Mentre i giovani eroi riorganizzano le idee, uno di loro ipotizza la propria fine. A farlo è Hanta Sero, che parlando con Sato afferma che questo potrebbe essere il luogo della loro morte, o comunque quello in cui passeranno le loro ultime notti.

L'oscurità della battaglia comincia a offuscare le menti dei ragazzi, che a questo punto, dopo aver salutato le proprie famiglie, pensano solo all'imminente scontro con i Villain. La prima guerra ci ha portato via diversi eroi, questa volta sarà il turno di qualche studente dello Yuei?