My Hero Academia 342, allo Yuei è tempo di saluti: la battaglia è sempre più vicina

Dopo un improvviso sprint, Kohei Horikoshi ha abbassato nuovamente il ritmo. Come i precedenti appuntamenti, anche il capitolo 342 di My Hero Academia è volto ad ampliare il background narrativo e la lore. Prima della battaglia conclusiva dell'Atto Finale, al Liceo Yuei è tempo di saluti.

Il terreno per la guerra finale è quasi pronto, e questo nuovo appuntamento con la serie di Horikoshi ci avvicina proprio a quell'atteso evento. Prima, però, gli aspiranti eroi della Classe 1-A sono costretti ad abbandonare le mura sicure dello U.A. Highschool. Si va in marcia verso i Villain?

Per l'attacco, è ancora presto, semplicemente i giovani protagonisti, sotto invito di Toshinori Yagi e del detective Tsukauchi, lasciano l'accademia per spostarsi verso un nuovo rifugio, questo costruito dalla collaborazione tra Ectoplasm, Power Loader e Cementoss.

Il piano degli Heroes viene messo in atto con una prima mossa. Probabilmente per garantire la sicurezza dei civili rifugiati, gli studenti della Classe 1-A vengono spostati dal liceo. In questo modo, la strategia di All For One, che intendeva dar vita a una sommossa popolare attraverso le sue pedine, viene scombussolata e annullata.

Tuttavia, allontanarsi dall'accademia, per i giovani protagonisti significa salutare le proprie famiglie, gli amici e i cari. Ciò, si traduce in una serie di vignette emozionanti, in cui, forse per l'ultima volta, Deku abbraccia sua madre e saluta Eri-chan e Kota, Shoto i fratelli Todoroki, Shoji la ragazza volpe, e Bakugo la mamma e il papà. In My Hero Academia 343 inizierà l'avanzata del male.