My Hero Academia 342, la 'Seconda Guerra' ha inizio nell'ultima pagina

My Hero Academia è finalmente arrivato alla grande battaglia finale, e la serie lo fa sapere ai fan dando un nome ufficiale a questa battaglia: il "Second War" Arc. Si tratta di un titolo piuttosto banale, considerando che abbiamo appena finito il primo War Arc non troppo tempo fa.

Ma dopo così tante partenze e arresti da allora, probabilmente a spese dell'intero ritmo di My Hero Academia, è probabilmente meglio essere arrivati all'inizio ufficiale della fine. Sia gli eroi professionisti che la Lega dei Cattivi hanno passato mesi a prepararsi alla guerra con mosse di preparazione e di spionaggio simili a una partita a scacchi.

Il capitolo 342 del manga di My Hero Academia guarda all'interno della fortezza che ora è la U.A., mentre le spie di All For One all'interno della scuola iniziano a cucire nuove ostilità. L'obiettivo è quello di far sì che gli sfollati della U.A. spingano ancora una volta Izuku Midoriya in un luogo di disperato isolamento ma anche gli eroi stanno lavorando.

All Might si fa vivo per parlare con la classe 1-A e finalmente inizia a rivelare i dettagli del piano super segreto che sta covando insieme a personaggi come Hawks, Endeavor e Best Jeanist. Il piano segreto di All Might è stato stuzzicato per molti capitoli ormai, tutto quello che sappiamo è che comporta una seconda battaglia cruciale che gli eroi devono vincere, al fine di determinare la sconfitta di Shigaraki - All For One.

In ogni caso, è durante questo briefing che All Might ci dà il grande segnale che il Second War Arc sta per iniziare: "Si tratta di ciò che viene dopo, e stiamo informando solo persone selezionate per ora", dice All Might alla combriccola. "È il momento di discutere i nostri piani finali per questa Seconda Cruciale Guerra".

Ecco qui quindi un grande e grosso name-drop per dare ufficialmente un titolo al prossimo arco narrativo e far sapere ai lettori che è ora di sedersi ancora una volta e prestare attenzione.

My Hero Academia aveva lasciato un po' in sospeso i fan per quanto riguarda questi archi narrativi post-guerra. Le maggiori emozioni e la spinta in avanti della serie sono passate in secondo piano rispetto a storie secondarie un po' confuse come "Dark Deku" o la battaglia di Shigaraki con il number one hero d'America, Star and Stripe.

Certo, tutti questi archi avevano uno scopo ben preciso nell'impostare gli equilibri di potere e i legami tra i personaggi necessari per la lotta finale. Ma dubitiamo che sentirete qualche fan lamentarsi se ora finalmente andiamo avanti con la storia principale.

In ultimo vi lasciamo con la reaction dell'autore di My Hero Academia a Spdier-Man: No Way Home e vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di MY Hero Academia su MANGA Plus.