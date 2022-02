My Hero Academia 342 spoiler: la quiete prima della tempesta

Il capitolo 341 di My Hero Academia aveva segnato un netto cambiamento rispetto alle storie precedenti. Kohei Horikoshi aveva deciso di cambiare punto di vista, non soffermandosi soltanto sulle attività dei protagonisti del suo manga, ma rivelando anche le intenzioni degli antagonisti. Con la League of Villains attiva, non si può tergiversare.

Per questo si ritorna dagli eroi. Gli spoiler di My Hero Academia 342 rivelano che ci sono ancora situazioni scottanti alla Yuei, nonostante il momento di calma apparente. All for One ordina a due civili che sono entrati nella scuola per ottenere protezione di scatenare altro caos, incentivando quelli più dubbiosi dell'operato degli eroi a manifestare, così da far andare via Deku dall'istituto. Shigaraki infatti sarà pronto in meno di una settimana.

Intanto i giovani eroi continuano a fare da pattuglia per aiutare i professionisti. Sono tutti stanchi, dal primo all'ultimo, mentre Deku si dispiace di non essere riuscito ancora a ringraziare Uraraka. Qualche attimo dopo arriva però All Might con Tsukauchi e Nezu. Momo chiede notizie di Aoyama. All Might invece dice agli studenti che sono venuti per discutere non solo del loro compagno di classe ma anche del piano B della battaglia finale. Nel frattempo, Endeavor, Hawks, Best Jeanist e Ragdoll stanno parlando di qualcosa.

Passa del tempo in cui All Might illustra il piano. Il giorno dopo, i civili stanno discutendo di un annuncio importante fatto dal preside, dove viene affermato che Shigaraki farà la sua mossa in quattro giorni. In quel momento, il civile che stava passando le informazioni ad All for One fa una faccia sbalordita. Dopo, gli studenti della 1-A si preparano a lasciare l'accademia. Kota chiede a Deku se è sicuro di voler andare, e il protagonista di My Hero Academia risponde di sì dato che ha avuto tempo di riposarsi e ora sta molto meglio.

Improvvisamente l'infiltrato dice che è un'idiozia e che gli eroi farebbero meglio a rimanere all'accademia, pur essendo contento che Deku se ne vada dato che quello era l'ordine di All for One. Gli studenti danno l'addio alle loro famiglie e si dirigono verso la Troy, una struttura a 30 chilometri dalla Yuei, costruita da Cementoss, Ectoplasm e Power Loader. Deku guarda fuori dalla finestra e vede Uraraka da sola, quindi decide di andare da lei. La ringrazia per il discorso, ma Uraraka gli dice che non è chissà che.

Deku chiede a Uraraka anche perché era da sola, con lei che risponde che sta osservando la città. Entrambi rimangono in silenzio e poi Uraraka dice che lui pensa che lei sia strana. Deku risponde che non è così ed elenca tutte le sue qualità, facendo arrossire Uraraka, che gli chiede di smetterla. In un'altra stanza, Iida, Bakugo e Kirishima sono nella stanza di Todoroki a parlare di Toya e gli danno il loro supporto. Todoroki li ringrazia e dice che finiranno per arrestare suo fratello.

Mentre Deku e Uraraka osservano la città, All for One dice "iniziamo" nella sua trasmittente. La guerra finale di My Hero Academia ha inizio.