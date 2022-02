My Hero Academia 342, quanti traditori si nascondono all'interno della U.A.?

La recente serie di capitoli di My Hero Academia è servita a preparare gli eroi e i cattivi per la guerra che verrà nella prossima fase dell'Atto Finale di My Hero Academia, e sembra che la serie stia piantando alcuni semi importanti per alcune grandi sorprese a venire.

Ciò che non è stata una sorpresa, tuttavia, è che dopo la rivelazione di chi era il traditore di My Hero Academia che si nascondeva tra gli studenti della Classe 1-A, in realtà ci sono ancora più traditori nascosti.

L'ultimo capitolo della serie è probabilmente quello finale prima che il manga venga lanciato nella massiccia battaglia tra gli eroi e i cattivi, e questo significa che è anche il capitolo finale che imposta ciò che sta per arrivare.

Dopo che è stato rivelato che Aoyama ha fornito ad All For One informazioni dall'U.A. per tutto questo tempo, l'ultimo capitolo della serie si è spinto ancora oltre rivelando che il cattivo ha ancora più spie in agguato tra tutti i rifugiati che si nascondono nella scuola.

Il capitolo 342 della serie dà ai fan uno sguardo alla zona dei rifugiati, e viene rivelato che All For One ha alcune talpe che si nascondono tra questa gente. Avevano ricevuto l'ordine di rendere gli abitanti della U.A. inospitali nei confronti di Izuku Midoriya alimentando tutta la paura che la gente aveva prima, ed erano intenzionati a portare a termine questo piano il prima possibile, prima che il cattivo facesse la sua mossa. Sono stati colti di sorpresa, tuttavia, quando Izuku e gli altri giovani eroi hanno volontariamente lasciato la scuola per conto loro.

Ciò che è preoccupante di questo sviluppo, tuttavia, è che nonostante non sono stati in grado di aizzare la gente contro Izuku, non passerà molto tempo prima che questo elemento torni in gioco. Il malcontento continuerà a crescere tra la gente mentre la guerra scoppia intorno a loro, e il caos in quello che doveva essere uno spazio sicuro potrebbe finire per costare la vita a molte più persone innocenti che nei precedenti grandi scontri visti nella serie. Questo è qualcosa da tenere sott'occhio.

Cosa ne pensate? Pensate che Izuku e gli altri siano stati in grado di evitare le talpe prima che diventassero un vero problema? Questo è qualcosa che entrerà pienamente in gioco con il proseguire dell'Atto Finale? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di My Hero Academia su MANGA Plus.