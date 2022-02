My Hero Academia 343: al cospetto del Simbolo della Paura

L'ora X è scoccata, si aprono le danze tra Heroes e Villain. In My Hero Academia 343, i due schieramenti si trovano l'uno di fronte all'altro. Da una parte troviamo Deku, con al fianco gli eroi della Top 10, mentre dall'altra un All For One, circondato dalle sue pedine, più temibile che mai.

Numerosi sono i protagonisti che si trovano in prima linea in My Hero Academia 343, ma è uno in particolare ad attirare l'attenzione dei lettori. In precedenza, tale oscura figura era stata messa alle strette dall'ultima fiammella del One For All di All Might, ma in seguito all'evasione dal Tartaro sembra brillare di nuova luce.

Parliamo ovviamente di All For One, che caduto nella trappola tesa da Deku e Aoyama, si ritrova coinvolto nella seconda guerra dell'opera. Rispetto al passato, però, il suo aspetto è cambiato sostanzialmente.

Il Simbolo della Paura ha sempre avuto look distorto, in grado d'incutere timore anche solo a una prima occhiata. Per l'occasione, tuttavia, ha deciso di risistemare il suo outfit. Ora, All For One è dotato di un nuovo elmetto corazzato, che si prolunga fino quasi al petto. Questo nuovo headgear, di cui al momento non si conoscono i dettagli, sostituisce i vecchi respiratori che permettevano al leader dei Villain una corretta ossigenazione.

Si tratta di un capriccio di design, oppure l'elmetto nasconde qualche oscura, losca meccanica ancora sconosciuta? Questa domanda potrebbe trovare risposta in My Hero Academia capitolo 343, in cui si prospetta una battaglia a coppie.