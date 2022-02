My Hero Academia 343 data di uscita e previsioni: inizia l'avanzata del male

I piani di All for One hanno preso sempre più corpo. Da quando è stato rinchiuso nella prigione di Tartarus, tutto sembra essere andato secondo i suoi piani, pur non potendo agire in prima persona. Grazie a tutti i suoi alleati, è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi parziali. È ora però di fare un passo in avanti in My Hero Academia.

Con Tomura Shigaraki quasi al massimo della sua potenza e con una fusione quasi completa con il All for One, è giunto il momento per il super villain di dare il via al suo piano definitivo, quello atto a prendere il controllo del One for All e diventare l'essere più forte di sempre in My Hero Academia. Mentre Deku e Uraraka parlano del da farsi, All for One dà il via alla guerra finale.

My Hero Academia 343 sarà il capitolo che darà inizio all'ultimo atto del manga. Ormai Kohei Horikoshi ha detto che la sua creatura si concluderà nel giro di un anno, quindi non ci sarà tempo per concentrarsi su altro. Spinner farà la sua mossa, così come Toga e Dabi, ormai carichi per raggiungere i loro obiettivi. Sembra che molto verrà lasciato nelle mani dei villain per il momento, mentre il piano ideato dagli eroi potrebbe essere svelato con un flashback molto più in là.

My Hero Academia 343 sarà pubblicato su MangaPlus domenica 13 febbraio 2022 alle 16:00.