My Hero Academia 343 è su MANGA Plus: la redenzione di un vero eroe dà il via alla guerra

In ultimo ci siamo arrivati. Ci sono state tanti sviluppi, molte evoluzioni, una società che è radicalmente cambiata e gli attori dietro le quinte sono pronti a tornare sul palcoscenico. My Hero Academia 343 è disponibile su MANGA Plus e dà il via alla guerra finale, che ci porterà direttamente alla conclusione di My Hero Academia.

Il capitolo si apre nella caverna di All For One mentre afferma che le bugie non funzionano su di lui, avendo ottenuto un quirk che gliele rivela. Il villain riceve poi una chiamata da parte della mamma di Aoyama che, con un messaggio in codice, dà il via a un incontro, in cui All For One non riesce a percepire bugie.

Per quanto riguarda il fronte degli eroi, Deku ha raggiunto Aoyama in un'area desolata. Quest'ultimo è tornato in libertà grazie ai suoi avvocati e Deku è felice di rivederlo libero ed è pronto a dirlo agli altri.

Aoyama però lo blocca e inizia a spiegargli qual è il piano di All For One: distruggere economicamente il Giappone e dominare il mondo intero grazie a un nuovo mercato a base di villain. Il protagonista però non si fa avvilire e anzi, dichiara che continuerà a combattere per non far avverare questo incubo.

Aoyama però sembra sconvolto e continua a scusarsi mentre alle sue spalle appare All For One, particolarmente deliziato dalle capacità del ragazzo. Improvvisamente però Aoyama spara il suo raggio laser contro il super criminale, che si chiede come sia possibile dato che non aveva percepito bugie.

Era tutto pianificato e Deku raggiunge subito il suo amico, congratulandosi dell'interpretazione. Mentre All For One si chiede come sia possibile, evoca Shigaraki, Dabi e Himiko Toga, diversi nomu e altri criminali per catturare Deku. Ma l'eroe non è solo dato che alle sue spalle emergono gli eroi più forti del Giappone. Vediamo Mirko, Tamaki, Nejire, Gang Orca e altre figure di spessore del fronte supereroistico.

La scacchiera è pronta, la guerra finale di My Hero Academia è cominciata. Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di MY Hero Academia su MANGA Plus.