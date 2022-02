My Hero Academia 343, scocca l'ora della guerra: chi si trova in prima linea?

Dopo diversi capitoli di preparazione, finalmente la seconda grande guerra tra Heroes e Villain ha inizio in My Hero Academia 343. Quali protagonisti si trovano in prima linea, e come procederà questo violentissimo scontro tra le forze del bene e quelle del male?

La redenzione di un eroe in My Hero Academia 343, sancisce l'inizio dei giochi. All For One cade nel tranello di Aoyama e Midoriya, ma non è solo. Con sé, ci sono Tomura Shigaraki, che a quanto pare si è risvegliato dopo lo scontro con Star and Stripe, Dabi, Himiko Toga, gli High-End Nomu ancora rimasti in vita, e numerosi altri criminali minori.

Dall'altra parte, con una scena che richiama da vicino una di Avengers: Endgame, vediamo comparire, attraverso i portali di Kurogiri, gli Heroes della Top 10. Al fianco di Deku e Aoyama si ergono dunque, Endeavor, Mirko, Gang Orca, Edgeshot, il trio composto da Fat Gum, Nejire Hado e Suneater, e altri ancora.

Al momento, tra gli schieramenti pare esserci una situazione di parità assoluta, ma il piano degli eroi sta per entrare in azione. Secondo quanto previsto da Toshinori Yagi e Hawks, i loro uomini dovranno dividere la fazione nemica, occupandosi dei Villain uno alla volta. In My Hero Academia 344 si prospetta una battaglia a coppie. Dunque, è probabile che, sfruttando il Quirk di Kurogiri, Endeavor e la sua squadra si occuperanno in prima persona di Dabi, mentre Deku del duo All For One/Shigaraki.