My Hero Academia 343: lo spirito di un vero eroe dà inizio alla guerra finale

Alla fine quel momento è giunto. Ci sono state tante maturazioni, diverse evoluzioni, una società che è cambiata radicalmente e gli attori dietro le quinte che sono pronti a tornare sul palcoscenico. My Hero Academia 343 è tutto questo, un incrocio tra il bene contro il male che darà il via alla battaglia più importante di tutte.

All for One riceve una chiamata nell'oscurità, di una persona che afferma che è pronta un'importante consegna che tutti stavano aspettando. Dall'altra parte della cornetta c'è la madre di Aoyama, che avvisa il super cattivo del prosieguo dei piani. Dato che il malvagio avversario di My Hero Academia possiede un quirk capace di rivelare le bugie, è convinto della bontà delle parole della madre di Aoyama.

Si cambia poi zona e, fuori da Troy, Deku ha raggiunto Aoyama in un'area desolata. Il ragazzo è tornato in libertà grazie ai suoi avvocati e Deku è felice di rivederlo senza catene ed è pronto a dirlo agli altri. Aoyama tuttavia lo blocca e invece gli spiega qual è il piano di All for One, un piano capace di distruggere il Giappone e di permettergli di ghermire il mondo intero. Il protagonista però non si fa avvilire e anzi, continuerà a combattere per non far avverare questo incubo.

Aoyama però sembra sconvolto e continua a scusarsi mentre alle sue spalle appare All for One, particolarmente deliziato dalle capacità del ragazzo. Aoyama però si gira improvvisamente e spara il suo laser, cosa che manda in confusione il super cattivo. Infatti era tutto preparato e Deku raggiunge subito il suo amico e si congratula per l'interpretazione.

Mentre All for One si chiede come sia possibile, evoca tutti i villain e i nomu per catturare Deku. Ma l'eroe non è solo dato che alle sue spalle emergono gli eroi più forti del Giappone. La scacchiera è pronta, la guerra finale di My Hero Academia è cominciata.