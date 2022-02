My Hero Academia 344 data di uscita e teorie: una battaglia a coppie?

Archiviata la stagione dei traditori alla Yuei, si dà il via alle danze. Sia gli eroi che i villain di My Hero Academia hanno messo in moto i loro piani e non c'è più modo di fermarli. Con il confronto faccia a faccia nei pressi di Troy, ha iniziato l'ultima guerra di My Hero Academia.

All for One ha convocato i suoi villain più forti, i nomu e alcuni volti sconosciuti. Dall'altra parte gli eroi ancora in gioco sono arrivati sul campo di battaglia insieme a Deku e Aoyama. Cosa succederà in My Hero Academia 344?

Le ultime pagine sono certamente da analizzare con cura. All for One ha convocato Toga, Dabi e Shigaraki, ma non sembra esserci Spinner. Il mutaforma potrebbe essere stato coinvolto in un'altra azione di guerriglia, con All for One che ha preparato un piano B e un altro approccio per il confronto con gli eroi. Dall'altra parte si vedono gli eroi più forti, ma mancano ancora tantissimi volti come Mirio Togata, i ragazzi della 1-A, Eraserhead e non solo.

I numeri per il momento rimangono in bilico anche se le due pagine preparate da Kohei Horikoshi sembrano voler sottolineare una sorta di simmetria nella quantità. E a questo punto, considerato che non c'è più un territorio aperto dove confrontarsi e che l'attacco è molto diverso da quello di Jaku, è possibile che My Hero Academia farà partire il gioco delle coppie. Ogni eroe verrà associato forse a uno o più villain, o viceversa, combattendo in scontri singoli.

My Hero Academia 344 verrà pubblicato su MangaPlus domenica 20 febbraio 2022 alle ore 16:00.