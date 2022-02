My Hero Academia 344: la guerra degli eroi, tutti per uno e uno per tutti

Gruppi di supporto, ingegneri per strumenti, spalle: nessuno di loro è da sottovalutare in My Hero Academia, dove i ruoli poco contano e dove anche un eroe che sembra relegato a ruoli secondari può combattere al fianco degli altri. Questa è la storia dove tutti si aiutano al massimo delle loro capacità per combattere i villain.

Dai portali di liquido nero sono emersi i villain di All for One, ma l'altro schieramento non sta a guardare. Piano piano, dai vortici neri, appaiono Mirko, Endeavor, Gang Orca e naturalmente non solo loro, ma tanti altri eroi. My Hero Academia 344 spiega come è stato possibile che gli eroi siano riusciti a mettere in atto questo piano nonostante i quirk di All for One.

Si parte con il ruolo di primo piano di Shinso. Col suo quirk, il giovane studente che presto si unirà al corso per eroi ufficialmente, può sovrapporre la propria volontà alle emozioni di Aoyama e ai suoi genitori, così da non far palesare nessuna bugia. Ma il piano non si conclude qui, dato che c'è bisogno di un mezzo di trasporto rapido. E così interviene Monoma che assorbe il potere di Kurogiri, dando inizio all'invasione di portali che permettono agli eroi di arrivare sul campo di battaglia.

Il teletrasporto ha successo, ma il piano degli eroi non si ferma qui: Troy si attiva e un gran numero di barriere bloccano i vari villain, dividendoli. Mentre le pareti si alzano, si attivano di nuovo i portali di Kurogiri che separano definitivamente All for One dai suoi seguaci. Ora la battaglia ha davvero inizio in My Hero Academia.