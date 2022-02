My Hero Academia 344 è su MANGA Plus, due eroi inaspettati danno il via alla guerra

Conclusa la stagione dei traditori in My Hero Academia, siamo pronti alla grande guerra finale. Sia gli eroi che i villain hanno dato il via ai loro piani e non c'è più modo di fermarli. Con il confronto faccia a faccia nei pressi di Troy ha iniziato l'ultima guerra di My Hero Academia con il capitolo 344 finalmente disponibile su MANGA Plus.

My Hero Academia 344 inizia però prima di questi eventi, narrando il dietro le quinte di tutto ciò che gli eroi sono riusciti a mettere in scena. Si parte con la spiegazione del piano che vede un modo per contrastare il potere di rilevamento Search e il potere rivela bugie di All For One, che abbiamo visto non funzionare in My Hero Academia 343.

Per quanto riguarda quest'ultimo, gli eroi sfrutteranno il potere di Shinso. Col suo quirk, il giovane studente che presto si unirà al corso per eroi ufficialmente, può sovrapporre la propria volontà alle emozioni di Aoyama e ai suoi genitori, così da non far palesare nessuna bugia. Shinso ha poi migliorato il proprio costume e ha ottenuto la licenza per operare come eroe in questa situazione.

Per contrastare invece il Search interviene niente meno che Monoma. Lo studente e il professor Vlad vengono portati al cospetto di Kurogiri, con Eraserhead che rende Monoma un vero eroe, non più un personaggio relegato a ruoli di supporto.

Monoma quindi sorride quando teletrasporta tutti, sfruttando il potere di Kurogiri. Ma non è finita. Mentre gli eroi compaiono, c'è ancora qualcosa in serbo per i villain. Dabi ed Endeavor si avvicinano, con Dabi che prova ad attaccarlo ma Todoroki interviene.

Infine, My Hero Academia 344 vede l'arrivo di un'enorme barriera che blocca All For One e lo separa dal resto della sua organizzazione. All Might sorride e spiega che, usando il potere di Monoma, il super villain resterà da solo. Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di My Hero Academia su MANGA Plus.

In ultimo vi lasciamo con i 5 momenti del manga che vogliamo vedere in My Hero Academia 6.