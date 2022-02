My Hero Academia 344 spoiler e immagini: è bene contro male

Siamo entrati nella fase finale di My Hero Academia, manga di Kohei Horikoshi che tiene banco su Weekly Shonen Jump da sette anni e mezzo e che è entrato nell'ultimo anno della sua vita. Non si può non credere alle parole dell'autore, considerati gli spoiler di My Hero Academia 344 e alle immagini trapelate nelle scorse ore.

Il trasferimento a Troy ha dato il via al piano finale degli eroi di My Hero Academia. Ma anche i villain si muovono e il capitolo 344 parte proprio con loro. Nella sua caverna, All for One dice che le bugie non funzionano su di lui, avendo ottenuto un quirk che ne permette la rilevazione, ottenuto tra l'altro da una persona il cui parente ora lavora con All Might. All for One riceve poi una chiamata da parte della mamma di Aoyama che, con un messaggio in codice, dà il via a un incontro, in cui All for One non riesce a percepire bugie.

Dall'altra parte, Deku ha tra le mani un cellulare e va in cerca di Aoyama. Deku è confuso perché Aoyama non è in prigione, quindi il ragazzo spiega al suo compagno di classe come sono andate le cose. Il protagonista di My Hero Academia vuole avvisare i suoi amici della libertà di Aoyama, ma quest'ultimo lo ferma per non far rovinare il piano. Aoyama svela poi che l'obiettivo di All for One è di far andare il Giappone in rovina e distruggerne il valore della valuta, così nuovi villain spunteranno fuori e lui ne avrà il dominio, sfruttandoli come una risorsa da vendere agli altri paesi.

Deku però dice che questo giorno dell'apocalisse è ancora lontano dato che tutti vogliono fermare All for One. Aoyama si scusa con Deku, in lacrime, dicendo che vuole ancora continuare a proteggere i suoi genitori. Qualche secondo dopo, All for One si congratula con lui comparendo alle sue spalle e si congratula con il ragazzo. Improvvisamente però Aoyama spara il suo raggio laser contro il super criminale, che si chiede come sia possibile dato che non aveva percepito bugie, mentre Deku era davvero convinto che il suo amico gli avesse mentito e li avesse traditi di nuovo. Deku quindi dice ad Aoyama che la sua performance era davvero realistica.

All for One è confuso e si prepara a combattere mentre un'orda di eroi sbuca da alcuni portali. Come si nota dalle immagini in basso, si vedono Mirko, Tamaki, Nejire, Gang Orca e altre figure di spessore del fronte eroistico. Ma All for One fa lo stesso e convoca Shigaraki, Dabi e Himiko Toga, diversi nomu e altri criminali. La guerra finale di My Hero Academia ha inizio.