My Hero Academia 344 spoiler: la vera trappola degli eroi

All for One si è di nuovo presentato al mondo come simbolo della paura di My Hero Academia. Il suo nefasto piano alla fine lo porterà a controllare tutto il globo grazie al suo network di informazioni e quirk. Gli eroi non ci stanno e si preparano alla guerra finale di My Hero Academia preparando la loro contromossa.

Ora che sia gli eroi che i villain sono comparsi, inizia l'ultima battaglia tra bene e male. Ma gli spoiler di My Hero Academia 344 partono da più dietro, narrando il dietro le quinte di tutto ciò che gli eroi sono riusciti a mettere in scena. Si parte con la spiegazione del piano che vede un modo per contrastare il potere di rilevamento Search e il potere rivela bugie di All for One. Per quanto riguarda quest'ultimo, gli eroi sfrutteranno il potere di Shinso. Inducendo sia i genitori che Aoyama a usare un trasmettitore per il quirk, non potranno mentire a All for One. Shinso ha infatti migliorato il proprio costume e ha ottenuto la licenza per operare come eroe in questa situazione.

Per contrastare invece il Search interviene Monoma. Il ragazzo e Vlad vengono portati al cospetto di Kurogiri, con Eraserhead che rende Monoma un vero eroe, non più un personaggio relegato a ruoli di supporto. Monoma quindi sorride quando teletrasporta tutti, sfruttando il potere di Kurogiri. Ma non è finita. Mentre gli eroi compaiono, c'è ancora qualcosa in serbo per i villain. Dabi ed Endeavor si avvicinano, con Dabi che prova ad attaccarlo ma Todoroki interviene.

Infine, in My Hero Academia 344 l'arrivo di un'enorme barriera blocca All for One e lo separa dal resto della sua organizzazione. All Might sorride e spiega che, usando il potere di Monoma, il super villain resterà da solo.