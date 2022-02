My Hero Academia 345 data di uscita e teorie: inizia la grande guerra

Finalmente si è giunti all'ultima fase di My Hero Academia con la grande guerra finale tra eroi e villain. Se da una parte All for One era convinto di aver piazzato tutti i propri pezzi nella miglior situazione disponibile, dall'altra gli eroi hanno ideato un piano che l'hanno messo velocemente in crisi.

La tattica di All Might, che ha coinvolto anche i giovani Shinso e Monoma, sfruttando i loro quirk particolarmente adatti per l'occasione, ha permesso agli eroi di attaccare a sorpresa All for One e la sua organizzazione. Ora il piano è completo, con tanto di barriere attivate. Cosa succederà in My Hero Academia 345?

Inizieranno indubbiamente gli scontri 1VS1 - o comunque in piccoli gruppi - dato che ora il dado è tratto. Non è detto che Horikoshi mostrerà immediatamente tutte le formazioni, dato che implicherebbe un capitolo molto didascalico e con tante pagine dedicate ai primi dialoghi di coloro che si incontrano, anche se sarebbe auspicabile per caricare di molto l'entusiasmo verso la prossima fase. Inoltre non è detto che rimanga fuori dai giochi Spinner, col suo gruppo in attesa che non è comparso dai portali.

My Hero Academia 345 sarà pubblicato il 27 febbraio 2022 alle ore 16:00 su MangaPlus.