My Hero Academia 345: heroes all'attacco, inizia la fase 2 della guerra

L'utilizzo di Kurogiri a sorpresa ha reso più difficile l'ambizione di All for One. Gli eroi hanno sfruttato tutte le armi in loro possesso e hanno preso alla sprovvista i propri nemici, dando così inizio alla guerra finale di My Hero Academia. Ora non c'è spazio per la pietà e per le parole, ma soltanto per la determinazione e la vittoria.

Tutti i villain raccolti nelle gabbie preparate dagli eroi mostrano la loro forza fin dalle prime pagine di My Hero Academia 345, con alcune di queste barriere metalliche che resistono a malapena qualche secondo. Come però sottolinea All Might, quei secondi erano sufficienti per iniziare la seconda parte del piano. Monoma sfrutta ancora una volta i portali di Kurogiri per separare i villain in gruppi. Da uno di questi portali però arriva un laccio che blocca Deku e lo trascina via inspiegabilmente, separandolo dal suo gruppo.

All for One è con Endeavor e Hawks, e iniziano la loro battaglia lì, in un'area montana e completamente distaccata dalle altre, così da non far usare i teletrasporti al super villain. In una zona cittadina, Dabi e Todoroki sono uno di fronte all'altro. In una fortezza volante, Shigaraki sta affrontando Best Jeanist e Bakugo, ma il ragazzo avvisa che qualcosa non è andato secondo i piani, dato che con loro doveva esserci anche Deku.

E infine l'ultima pagina di My Hero Academia 345 mostra il posto dov'è finito il protagonista, una zona acquatica con Gang Orca, Uraraka e Asui, con Himiko Toga e dei nomu a confrontarli.