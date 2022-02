My Hero Academia 345 è su MANGA Plus: l'ultima guerra prende il via, ecco i primi scontri

La strategia attuata dagli eroi di My Hero Academia sembra stia funzionando. All Might ha dato ordini precisi che hanno coinvolto chiunque, dai gruppi di supporto agli heroes. Vediamo cosa succede in MY Hero Academia 345, disponibile su MANGA Plus. Stanno per cominciare i primi scontri dell'ultima guerra.

Il capitolo 345 si intitola "Division". Il piano prende sempre più forma, con le barriere che hanno intrappolato tutti i villain, separandoli. Tutti i villain raccolti nelle gabbie preparate dagli eroi mostrano la loro forza, con alcune di queste barriere metalliche che resistono a malapena qualche secondo. Come però sottolinea All Might, quei secondi erano sufficienti per iniziare la seconda parte del piano.

Monoma sfrutta ancora una volta i portali di Kurogiri per separare i villain in gruppi. Da uno di questi portali però arriva un laccio che blocca Deku e lo trascina via inspiegabilmente, separandolo da Bakugo.

Todoroki e Dabi sono uno di fronte all'altro, All For One si ritrova contro Endeavor e gli heroes più forti. In una fortezza volante, Best Jeanist e Bakugo sono contro Shigaraki. E infine l'ultima pagina di My Hero Academia 345 mostra il posto dov'è finito il protagonista, una zona acquatica con Gang Orca, Uraraka e Asui, con Himiko Toga e dei nomu a confrontarli.

