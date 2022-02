My Hero Academia 345, Midoriya deve fare i conti con un villain che conosce molto bene

Gli eroi e i villain si stanno preparando per un ultimo conflitto come parte dell'Atto Finale della serie manga originale di MY Hero Academia, e finora i fan hanno avuto la possibilità di vedere molto più a fondo Izuku Midoriya mentre si stava preparando alla battaglia che sta per arrivare.

Curiosamente, i capitoli precedenti prima dell'inizio della guerra hanno anche rivelato uno spaccato di Toga e di come si sentiva in vista della battaglia finale contro gli eroi, con uno scorcio sul suo passato in My Hero Academia 341. Da quando Toga e Ochaco Uraraka hanno stabilito un legame nel fervore della battaglia durante la guerra del Fronte di Liberazione del Paranormale, c'è stato un approfondimento molto più tragico sul suo percorso per diventare una villain.

E' stato anche suggerito in precedenza come lei avesse una curiosa interconnessione e attrazione sia verso Izuku che verso Ochaco, e sembra che la serie si stia preparando a mostrare questo legame a tutto tondo, dato che il più recente capitolo della serie li porta tutti e tre sullo stesso campo di battaglia mentre My Hero Academia riunisce anche la famiglia Todoroki.

Mentre il capitolo precedente ha rivelato l'astuto piano di All Might per dividere i cattivi, lo abbiamo effettivamente visto in atto nel capitolo 345. È stato presto svelato che avevano pianificato di inviare gruppi di cattivi in aree completamente diverse attraverso i portali creati dal Warp Quirk di Kurogiri, copiato da Monoma.

Quando Toga si trova a finire in uno di essi, la vediamo avvolgere uno dei suoi aghi tubolari attorno al braccio di Izuku e lo tira dentro prima che lui possa reagire. Questa scena ci lascia anche perplessi, dato che il quirk Danger Sense di Deku non ha rilevato la minaccia.

Alla fine del capitolo, Ochaco è sorpresa di vedere Izuku lì con lei e Toga, e sembra che la prima grande battaglia di Izuku nella guerra finale sarà quella di affrontare le conseguenze del suo legame con Ochaco e Toga prima di poter passare a campi di battaglia più importanti. Allo stesso tempo, sarà una battaglia emotivamente intensa da cui certamente non uscirà completamente indenne.

Cosa pensate che verrà fuori da questa reunion fra Toga e Izuku? Come farà Izuku a raggiungere in tempo gli altri campi di battaglia? Come pensate che Ochaco influirà su questa reunion? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri nei commenti qui sotto. In ultimo, vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di My Hero Academia su MANGA Plus.