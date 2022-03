My Hero Academia 345: il rapporto tra Dabi e Shoto e la figuradi Twice

Kohei Horikoshi sta traghettando gli appassionati di My Hero Academia vero l'ultimo grande arco narrativo del manga che si traduce in una guerra su larga scala tra bene e male. All'interno di questo conflitto, inoltre, l'autore intende risolvere tutti i punti rimasti in sospeso.

La morte di Twice è stata preceduta da un momento intenso in cui il villain si scambia un cinque con Dabi per averlo aiutato a guadagnare tempo contro Hawks nella precedente battaglia. In realtà non è mai stato del tutto chiaro il rapporto tra il figlio di Endeavor e la League of Villains dal momento che Dabi si è sempre comportato in modo del tutto distaccato. Tuttavia, proprio quel gesto, apparentemente insignificante, ha aperto le porte ad un legame tra il villain e l'alleanza criminale.

Tornando al presente, dunque, l'arrivo a sorpresa del fronte degli Eroi, per dividere e spezzare così il fronte nemico, è stato caratterizzato da un momento in particolare che ha fatto molto discutere. Proprio Shoto è stato condotto con il fratello in un luogo separato per la resa dei conti, ma quest'ultimo, vedendo Todoroki in controluce, ha per un attimo i brividi. Secondo un utente, quella visione in controluce sottolinea l'unico elemento di Shoto illuminato, ovvero un simbolo sul costume che ricorda quello di Twice.

Qualcuno ha dunque creduto che per un attimo Dabi ha rivisto nel fratello biologico proprio Twice, uno dei personaggi che evidentemente più di tutti considerava come parte della sua famiglia. Secondo altri, invece, quel ghigno è dovuto all'entusiasmo di poter combattere finalmente contro il figlio di Endeavor.

