My Hero Academia 345 spoiler e immagini: iniziano le battaglie

La strategia degli eroi di My Hero Academia sembra aver funzionato. All Might ha dato direttive precise che hanno coinvolto ogni branca della forza governativa, dai gruppi di supporto agli heroes che supponevano di essere soltanto delle spalle e nulla di più. Adesso ha inizio la vera guerra contro All for One e la sua organizzazione criminale.

Gli spoiler di My Hero Academia 345 raccontano degli eventi del capitolo "Division", visibile anche in basso grazie alle immagini in galleria. Il piano prende sempre più forma, con le barriere che hanno intrappolato tutti i villain, separandoli. Tuttavia la strategia prosegue, con Monoma che si dà ancora da fare sfruttando i vari portali neri creati, trasportando così le varie barriere in luoghi diversi. Tutto sembra andare secondo il piano prestabilito, ad eccetto di una cosa: Deku viene improvvisamente attirato in un altro portale, separandolo da Bakugo.

E così, Todoroki e Dabi sono uno di fronte all'altro; All for One si ritrova contro Endeavor e gli heroes più forti; in una fortezza volante, Best Jeanist e Bakugo sono contro Shigaraki; infine, Himiko Toga e alcuni nomu hanno contro Uraraka e Deku. Sono stati questi ultimi quindi a trascinare il protagonista di My Hero Academia in un luogo diverso da quello previsto.