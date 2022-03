My Hero Academia 345: la verità su uno dei quirk di All for One

All for One ha in suo possesso tantissimi quirk con i quali ha tenuto in scacco per tantissimo tempo il Giappone, costruendosi una rete di informazioni che addirittura spazia per tutto il mondo di My Hero Academia. Il suo piano è ristabilire un dominio sull'intero globo e, per farlo, ha bisogno di tanti altri quirk.

Ma l'offensiva partita dagli eroi, resa possibile dai poteri di Monoma e Shinso, ha rivelato un grosso problema per il nemico numero 1 di My Hero Academia. Come ormai ben noto, anche All for One ha a propria disposizione un quirk di teletrasporto, che inizialmente era stato installato in un nomu in possesso del dottor Garaki. In confronto al quirk di teletrasporto di Kurogiri tuttavia è stato evidenziato quanto sia inferiore.

Il capitolo 345 di My Hero Academia ha fatto partire la fase 2 della guerra, trascinando molto lontano All for One. Ora il villain deve confrontarsi con Endeavor, Hawks, le Wild Wild Pussycats e tanti altri eroi di primissimo livello e non può raggiungere i suoi collaboratori. Questo perché il suo quirk di teletrasporto basato sulla melma nera ha un raggio molto più breve e in più non può usare il teletrasporto su se stesso.

Ovviamente questo lo mette sotto scacco ma All for One farà di tutto per uscire da questa gabbia a suon di forza bruta.