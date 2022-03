My Hero Academia 346: Bakugo ha finalmente trovato un partner alla sua altezza?

Un Hero dal carattere esplosivo, travolgente, e quando serve sempre disposto ad aiutare i suoi compagni per quanto abbia un’attitudine egocentrica ed esibizionista. Questo è Katsuki Bakugo, uno dei protagonisti di My Hero Academia e uno dei personaggi preferiti dai fan della serie, che sembra aver finalmente trovato un partner alla sua altezza.

Nel corso degli ormai più di 300 capitoli Bakugo è cambiato, prendendo sul serio la sua carriera da Hero, e comprendendo l’importanza e la responsabilità delle sue capacità. Vedendolo al fianco di Best Jeanist molti lettori sono rimasti sorpresi dalla loro intesa, ma nell’ultimo capitolo Kohei Horikoshi è riuscito ancora una volta a stravolgere le carte in tavola. Nell’incredibile piano elaborato dagli Heroes per affrontare Shigaraki, Bakugo sta infatti collaborando con molti Heroes, tra cui Mirko, responsabile per le strategie offensive.

Se All Might e Best Jeanist sono stati dei mentori per Bakugo, capaci di fargli comprendere come tramutare la rabbia e il suo atteggiamento in forza, Mirko potrebbe essere fondamentale per consentire al giovane Hero di arrivare al suo massimo potenziale. Per quanto infatti la Pro Hero Numero 5 non abbia un Quirk esplosivo quanto la Distruzione Esplosiva di Bakugo, riesce a sfruttare completamente la sua rabbia, definibile quasi come selvaggia. E voi cosa ne pensate di questa possibile collaborazione tra Bakugo e Mirko? Diteci le vostre opinioni nei commenti.

Per concluder vi lasciamo agli spoiler del capitolo 347 di My Hero Academia, in arrivo domenica 13 marzo su Manga Plus.