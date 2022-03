My Hero Academia 346: la crisi d'identità di un Villain sconvolge il piano degli Heroes

La guerra è ufficialmente cominciata e in My Hero Academia 346 gli eroi aprono le danze intrappolando uno dei leader avversari. Tomura Shigaraki, però, è un osso duro e dalla sua ultima battaglia, il suo potenziale è cresciuto ulteriormente. Fin dove si spingono i suoi limiti?

Nel capitolo 346 di My Hero Academia gli eroi mettono in pratica il loro piano per fermare la distruzione. Attraverso i portali warp creati da Monoma, Shigaraki viene portato nella fortezza fluttuante dello Yuei. La struttura, creata ad hoc per l’occasione, dovrebbe trattenere il suo potenziale, così che Midoriya avrebbe potuto metterlo facilmente al tappeto. Deku, però, è stato “rubato” da Himiko Toga.

Nonostante l’assenza di Izuku, gli Hero cominciano il combattimento. All’apparenza, l’allievo di All For One sembra piegarsi alle forze del bene: è ancora una volta Monoma a essere decisivo. Al fianco di Aizawa, gravemente ferito, lo studente della Classe 1-B riesce a copiare costantemente il Quirk di cancellazione, e di conseguenza ad annullare tutti quelli di cui Shigaraki è capace.

Gli Heroes, tuttavia, non hanno previsto che Shigaraki non è più in lui. Mentre contrasta il controllo mentale di All For One, che cerca d'impadronirsi delle sue facoltà, Shigaraki riesce ad annullare la cancellazione di Monoma. Il Quirk di Eraserhead, sui suoi occhi vitrei, pare non avere alcun effetto. Ciò, in My Hero Academia 347 ribalterà il fronte della battaglia.