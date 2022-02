My Hero Academia 346, data di uscita e previsioni: perché quella scelta su Deku?

La strategia di All Might ha avuto, finora, gli effetti sperati. I protagonisti di My Hero Academia sono stati in grado di cogliere di sorpresa All for One e tutto il resto dell'armata dei villain, guadagnando il tempo necessario per attivare la fase 2 del proprio piano. Eppure c'è qualcosa che è andato storto.

Proprio durante i trasferimenti, Deku viene risucchiato in un buco nero diverso da quello del suo obiettivo a causa di Himiko Toga. Proprio lei sarà la nuova avversaria del protagonista di My Hero Academia, con la villain che dovrà contemporaneamente affrontare anche Uraraka, Tsuyu e Gang Orca. Un gruppo di personaggi davvero difficile da tenere a bada, ma perché il suo gesto?

My Hero Academia 346 potrebbe dedicarsi proprio a Himiko Toga. Da diverso tempo sembra che qualcosa frulli per la testa della liceale assassina e proprio per questo motivo potrebbe essere riuscita a non scatenare il Danger Sense di Deku. A causa di qualche motivo magari effimero ma lontano dalla voglia di uccidere Deku, Toga è riuscita a portare via il protagonista e potrebbe imbastire un discorso con lui e Uraraka. Nonostante ciò, sembra infattibile un percorso di conciliazione tra le due parti e Uraraka, insieme a Tsuyu, porterà avanti la battaglia, con Deku che probabilmente si allontanerà per raggiungere Shigaraki.

Saranno questi i contenuti del prossimo capitolo? Lo scopriremo su My Hero Academia 346 di domenica 6 marzo su MangaPlus.