My Hero Academia 346 è su MANGA Plus, il piano degli eroi per contrastare la distruzione

Ormai Tomura Shigaraki è un'entità che va fermata a ogni costo e per questo gli eroi si sono messi con l'anima e col corpo a pensare a quali situazioni possono riuscire a bloccarlo. Ma la strategia degli eroi di My Hero Academia sembra fallire già in partenza con l'assenza di Deku nello scontro con Shigaraki. My Hero Academia 346 è su MANGA Plus.

My Hero Academia 346 si concentra soltanto su questo campo di battaglia dove Shigaraki è completamente solo. Il campo di battaglia è quello volante, rinchiuso in una rete e con al suo interno varie piattaforme collegate con alcuni fili e cavi. Shigaraki sta osservando il campo di battaglia mentre ha di fronte Bakugo, Best Jeanist, Tamaki, Nejire, Mirko ed Edgeshot.

Shigaraki e Bakugo sono di nuovo contro quindi, ed è il villain a fare la sua prima mossa. Con il Decay cerca di distruggere una delle piattaforme, ma si scopre che sotto una di queste ci sono delle piastre di metallo. Improvvisamente il villain viene respinto in aria e scaraventato contro la rete esterna che è elettrificata.

Best Jeanist contrattacca subito e, pagina dopo pagina, vengono rivelate le vere intenzioni degli heroes. Il campo di battaglia è stato creato da Mei Hatsume e da tutta l'unità di supporto con l'esplicito compito di contenere Shigaraki, facendosi aiutare anche dalla creazione di materiali di Momo Yaoyorozu e dalla continua espulsione di energia di Kaminari e di altri eroi di questo stampo.

Infine, c'è anche Monoma che sta copiando il quirk di Eraserhead e insieme stanno tenendo sott'occhio il villain per impedirgli di contrattaccare, annullando i suoi quirk. Eppure per il padrone della distruzione non sembra un problema, dato che trasforma il suo braccio e attacca Mirko. Neanche questo sarà sufficiente per fermare il nemico pubblico numero uno di My Hero Academia?

Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di My Hero Academia su MANGA Plus.