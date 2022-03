My Hero Academia 346: Monoma ha manifestato un nuovo potere?

L’atto finale di My Hero Academia diventa sempre più concreto, così come la grande battaglia tra Heroes e Villains. Nella fase preparativa allo scontro, e soprattutto nel geniale piano elaborato dai protagonisti, un eroe sta svolgendo un ruolo delicato quanto fondamentale. Si tratta di Monoma, il quale sembra aver sviluppato un nuovo potere.

L’impegno collettivo messo nella creazione di un’arena per sconfiggere Tomura Shigaraki, è stato incredibile, e gran parte del lavoro “sporco” è stato affidato proprio a Monoma. Dopo aver sfruttato il suo Quirk Copy nella prima parte della strategia, copiando il Warp Gate di Kurogiri e riuscendo così a separare membri della Lega dei Villain, a Monoma è stato affidato il compito di contrastare e bloccare i poteri di Shigaraki copiando la capacità Erasure del professor Aizawa.

Questo, insieme all’infrastruttura tecnologica ideata da Hatsume per limitare i poteri di Shigaraki, potrebbe segnare un enorme vantaggio per gli Heroes. È quindi centrale la continua concentrazione e determinazione da parte di Monoma, vera chiave per sperare di poter fermare Shigaraki. Cosa ne pensate di questa importanza data ad un personaggio considerato per lo più secondario? Diteci le vostre opinioni nella sezione riservata ai commenti.

In conclusione vi lasciamo alle previsioni del capitolo 347 di My Hero Academia, e ad un devastante evento nella guerra finale.