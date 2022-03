My Hero Academia 346, un personaggio easter egg ci riporta al Festival Culturale

My Hero Academia sta per terminare la sua storia con gli eroi della UA che stanno tentando di abbattere una volta per tutte All For One e i suoi numerosi scagnozzi. Mentre l'arco attuale è più cupo di quanto si potesse immaginare, la serie creata da Kohei Horikoshi coglie l'opportunità per fare riferimento a un periodo precedente della serie.

Nello specifico, torniamo al Cultural Festival Arc, riportando un personaggio che ha lavorato dietro le quinte per aiutare uno dei Big Three.

Con tutti i giovani eroi che stanno aiutando nel piano per sconfiggere i villain, Chargebolt ha un ruolo essenziale da svolgere, aiutando ad alimentare il quartier generale della UA dove si sta svolgendo la battaglia contro Shigaraki.

Con il giovane criminale che ha i poteri di All For One a sua disposizione, un certo numero di personaggi con Quirk che conferiscono loro la padronanza dell'elettricità si sono uniti per dare agli eroi un grande vantaggio nella battaglia contro l'erede di All For One. A Chargebolt si unisce Yuyu Haya, una giovane eroina, vista l'ultima volta durante il Festival della Cultura mentre stava assistendo Nejire dei Big Three con il suo abbigliamento singolare.

Come spiega Best Jeanist a Shigaraki, Yuyu Haya e altri eroi elettrici stanno aiutando a creare questa "bara nel cielo":

"Il nostro grande compito era quello di trovare un modo per contenerti, con la tua capacità di causare morte istantanea al contatto e la tua velocità alla pari di quella di All Might al suo apice. Le osservazioni delle tue due battaglie dal tuo grande risveglio ci hanno portato a questa arena ideale. Tutto questo è stato reso possibile da una giovane donna di 16 anni. Il sistema di rifugio e di evacuazione creato dal preside più un meccanismo per contrastare il tuo Quirk di decadimento, e ancora un ulteriore programma, per miniaturizzare i blocchi segmentati e lanciarli come droni".

Cosa ne pensate di questo easter egg che ci riporta ai tempi meno cupi del Festival Culturale? Sentitevi pure liberi di farcelo sapere nei commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di My Hero Academia su MANGA Plus.