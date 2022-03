My Hero Academia 346: al pronti via, Horikoshi ha già ucciso un personaggio nella guerra?

L'evasione di massa da Tartarus e lo strapotere di All for One, che ora viene affiancato anche da un Tomura Shigaraki praticamente al massimo, hanno messo in crisi gli eroi. C'è stata quindi una fase di studio in My Hero Academia dove i paladini della giustizia hanno messo a punto un piano che per larga parte sembra molto efficace.

Il piano degli eroi è riuscito in My Hero Academia 345, quando Monoma ha teletrasportato i villain in zone completamente diverse, separandoli e dando quindi modo agli eroi di contrattaccare e combattere contro gli avversari più affini. Shigaraki è finito in una fortezza volante da solo, ma ad affrontarlo non c'è Deku, che è stato invece trascinato da Toga in un'altra zona.

Anche con tutto ciò che gli eroi hanno messo a punto in quest'area, Shigaraki sembra comunque in grado di dare preoccupazioni. Contro di lui c'è Mirko, l'eroina coniglio che, nonostante le ferite subite nella battaglia di Jaku, è tornata pimpante in azione. Eppure, a subire il primissimo attacco di Shigaraki è stata lei. Il finale di My Hero Academia 346 vede il super villain attaccare pesantemente Mirko, sicuramente ferendola, forse anche peggio se riuscisse a sfruttare il suo potere di Decadimento.

Kohei Horikoshi ha già preannunciato la sua prima vittima nella guerra finale tra eroi e villain?