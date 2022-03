My Hero Academia 346 spoiler: il piano degli eroi per contrastare Shigaraki

Non c'è tempo per preoccuparsi dell'assenza di Deku. Gli eroi di My Hero Academia dovranno comunque riuscire a rendere concrete le proprie strategie di contenimento dei vari villain nonostante le defezioni. Ovviamente, l'assenza di Deku rende più pericoloso Tomura Shigaraki.

Ed è proprio su quel fronte che si concentrano gli spoiler di My Hero Academia 346. Il nuovo capitolo è stato già leakato con alcune immagini che possono essere viste nella galleria in basso. Il campo di battaglia è quello volante, rinchiuso in una rete e con al suo interno varie piattaforme collegate con alcuni fili e cavi. Shigaraki sta osservando il campo di battaglia mentre ha di fronte Bakugo, Best Jeanist, Tamaki, Nejire, Mirko ed Edgeshot. Shigaraki e Bakugo sono di nuovo contro quindi, ed è il villain a fare la sua prima mossa.

Con il Decay cerca di distruggere una delle piattaforme, ma si scopre che sotto una di queste ci sono delle piastre di metallo. Improvvisamente il villain viene respinto in aria e scaraventato contro la rete esterna che è elettrificata. Gli eroi hanno infatti pensato a un campo di battaglia che possa contenere Shigaraki da cima a fondo. La fortezza volante è stata costruita dalla squadra di supporto con l'aiuto di Momo Yaoyorozu che ha continuato a creare materiali speciali. In un'altra area, Kaminari e altri ragazzi capaci di espellere energia stanno alimentando i motori della fortezza.

Infine, c'è anche Monoma che sta copiando il quirk di Eraserhead e sta tenendo sott'occhio il villain per impedirgli di contrattaccare. Basterà per fermare il villain di My Hero Academia? Sembra di no, dato che approfittando di un istante, Shigaraki usa un quirk per attaccare Mirko.