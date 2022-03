My Hero Academia: una battaglia divisa tra mostri e amore

Intrappolato dagli Heroes in una fortezza volante costruita su misura, Tomura Shigaraki scatena i suoi orridi poteri. In My Hero Academia 347, i protagonisti faticano a tenerlo a freno. In un altro scenario di guerra, comincia una particolare love story.

Il capitolo comincia con una spiegazione sul motivo per il quale il Quirk Erasure di Monoma non stia più avendo effetto. Quella che Shigaraki ha attivato non è un’Unicità, ma semplicemente la sua evoluzione naturale. A causa di ciò, le sue grottesche mani infinite non possono essere cancellate in alcun modo. Questo, però, potrebbe essere stato l'errore più grande di My Hero Academia.

Vediamo poi come Mirko non sia deceduta in seguito al colpo subito. In un divertente scambio di battute con “Dynamighty”, l’eroina coniglio riceve protesi nuove di zecca. A quel punto, Midoriya si mette in contatto con il gruppetto, comunicando quanto accadutogli.

Gli eroi che si stanno opponendo a Shigaraki si rendono conto di aver bisogno di Deku, che però non può essere portato sul luogo attraverso i portali di Monoma. Se il ragazzo della 1-B smettesse di utilizzare l’Erasure anche solo per una manciata di secondi, Tomura si scatenerebbe a pieno regime. Midoriya deve raggiungerli con le sue solo forze.

Dall’altra parte della guerra, a circa 200 km di distanza, la squadra di Gang Orca affronta dei Nomu e altri pericolosi Villain. Qui, però, è Himiko Toga a preoccupare. La ragazza riesce ad attaccare Deku senza che il Danger Sense di questo si attivi. Il perché è presto detto. Il Quirk ereditato dalla quarta vestigia non entra in funzione a causa del cuore di Toga. In My Hero Academia 347 assistiamo a una dichiarazione d’amore. Toga vorrebbe che Deku diventasse il suo fidanzato.