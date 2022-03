My Hero Academia 347, data di uscita e teorie: un ribaltamento di fronte

Inizia la guerra finale di My Hero Academia con eroi e villain a confronto. I pochi eroi superstiti hanno trovato l'aiuto anche di alcuni studenti, e ora devono affrontare i villain del gruppo di Shigaraki ma anche un esercito di nomu, i resti dell'armata di liberazione dei quirk e gli evasi da Tartarus.

Il primo a ricevere un focus è stato Shigaraki in My Hero Academia 346. L'arena creata appositamente per lui è un concentrato di scienza e ingegneria, con la realizzazione perfetta ottenuta grazie allo sforzo di tutti i quirk dalla parte del bene. Il villain sembra però comunque in grado di combattere in questa situazione, riuscendo ad attaccare Mirko con il suo braccio modificato. Sarà il turno di Shigaraki di controbattere?

My Hero Academia 347 ha effettivamente questa possibilità di sviluppo in gioco, con il villain che mette già alle strette Bakugo e gli altri. Proprio Bakugo però potrebbe ricevere un buon approfondimento. Un'altra alternativa però è che il prossimo capitolo si concentri invece sullo scontro con Himiko Toga, facendo capire il perché Deku si trova lì e magari con una piccola schermaglia che permetta al protagonista di My Hero Academia di scappare e di dirigersi dove dovrebbe essere.

In questo modo, Horikoshi presenterebbe adeguatamente i primi scontri. My Hero Academia 347 verrà pubblicato su MangaPlus domenica 13 marzo 2022.