My Hero Academia 347: la nuova missione di Deku in una corsa contro il tempo

L’atto finale di My Hero Academia è entrato nel vivo nel corso del capitolo 347, dove gli Heroes della Classe 1-A e alcuni Pro Heroes hanno collaborato nella realizzazione di un piano a dir poco geniale per fermare la distruzione. C’è tuttavia un problema: Izuku Midoriya si trova lontano dai compagni, e deve tornare da loro il prima possibile.

Mentre i suoi amici stanno impegnando tutte le loro energie per limitare i poteri di Shigaraki, Deku si è ritrovato catapultato su un’isola dispersa nell’Oceano Pacifico, dove si stanno affrontando Himiko Toga e Ochaco Uraraka, e la parte peggiore è che per raggiungere nuovamente il liceo, potrà fare affidamento unicamente sulle sue capacità. Monoma non può sfruttare il suo Quirk per riprodurre un portale per Deku, in quanto impegnato a replicare l’Annullamento di Aizawa per limitare la forza di Shigaraki, e inoltre Toga sembra essere particolarmente decisa a far rimanere il protagonista dove è.

La stessa Himiko inoltre, nelle tavole conclusive del capitolo, rivela i suoi veri sentimenti a Deku, e considerata l’instabilità e la pericolosità della Villain, ora il protagonista deve affrontare due situazioni delicate nel minor tempo possibile. Come credete che agirà Deku? Diteci le vostre opinioni lasciando un commento qui sotto.