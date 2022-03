My Hero Academia 347 spoiler e immagini: una complessa doppia sfida

La fine di My Hero Academia si avvicina sempre di più, e lo fa con tanti fuochi d'artificio. Conclusa la fase di studio da parte di entrambe le fazioni, si è entrati in una situazione di guerra frontale, con gli eroi che hanno messo a punto un piano complesso ma riuscito in quasi tutti i suoi aspetti.

Sfruttando tutte le forze a disposizione, All Might e i restanti eroi hanno intrappolato Shigaraki, All for One e tutti gli altri villain. Shigaraki però ha risposto subito agli aggressori, dimostrando una potenza notevole anche senza la possibilità di usare quirk. Gli spoiler di My Hero Academia 347 con immagini si concentrano su di lui e non solo.

Viene chiesto a Monoma se ci sono problemi con il quirk di cancellazione, ma il ragazzo risponde di no. Shigaraki interviene dicendo che quelle mani sono la naturale crescita del suo corpo e perciò non può essere cancellata. Mirko ha perso braccia e gamba prostetiche, ma gliene vengono fornite immediatamente di nuove. Shigaraki inizia a far crescere ulteriormente degli arti, fino a bloccare quasi tutto il campo di battaglia, dando battaglia a Best Jeanist e agli altri eroi lì presenti.

Ci si sposta a 200 chilometri di distanza, su un'isola dove Gang Orca è in azione contro alcuni Nomu. Inizia anche lo scontro con Uraraka e Asui, ma Himiko Toga bersaglia Deku. Al ragazzo non si attiva il Danger Sense per qualche motivo, quando Toga conclude il capitolo 347 di My Hero Academia affermando che lui è la persona che ama e che vuole che diventi il suo ragazzo, così il protagonista capisce cosa blocchi il Danger Sense.