My Hero Academia 348: l'amore di Toga e una battaglia a base di sangue

Il teletrasporto degli eroi e dei villain è riuscito quasi completamente. Oltre alcuni criminali che sono rimasti nel luogo in cui si trovava Troy, soltanto Deku è stato teletrasportato in un campo completamente diverso dal previsto. Il protagonista di My Hero Academia deve quindi raggiungere Shigaraki il prima possibile, ma non sarà semplice.

Himiko Toga ha messo bene in chiaro la situazione. La ragazza, dopo aver afferrato Deku, gli ha rivelato i suoi sentimenti. Ma cosa c'è dietro? In My Hero Academia 348 viene approfondita la psiche di Toga, mostrando come lei voglia diventare la persona che ama. Di Deku si è innamorata a prima vista, quando lo vide al campo d'addestramento estivo, e per questo sogna di diventare come lui. Deku però cerca di rispondere e di farle capire cos'è un amore normale.

Toga si sente rifiutata e il suo sguardo triste e sadico si trasforma. Inizia così una battaglia dove la criminale si nasconde tra le onde generate dal resto dello scontro, obbligando così Deku e Uraraka a fare attenzione. L'eroina non riesce a contrastarla e sta quasi per finire nel bel mezzo di una valanga di attacchi quando interviene Tsuyu a salvarla. Il coltello di Toga sfiora Uraraka e la ferisce, mentre Deku decide di dare priorità al piano andandosene via.

Adesso Toga affronterà Uraraka e Tsuyu, col finale di My Hero Academia 348 che vede Deku dirigersi verso la sua destinazione.