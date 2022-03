My Hero Academia 348, un avversario letale: la peggior combinazione per Deku

Non solo guerra, ma anche amore nell’Atto Finale di My Hero Academia. Deku, strappato dalla battaglia con Tomura Shigaraki, viene sorpreso da una proposta di fidanzamento. Questa, sfocia però in un combattimento all’ultimo sangue. Per il giovane eroe, è la peggior combinazione possibile.

Con Shigaraki intrappolato nella fortezza volante degli Heroes, Deku gli avrebbe dovuto facilmente infliggere il colpo di grazia. Lo stratagemma è stato però annullato da Himiko Toga, che porta Midoriya con sé nel parco acquatico di Gang Orca. In My Hero Academia 348 l’amore di Toga stravolge la scena.

La criminale ha espresso i propri sentimenti nei confronti di un imbarazzatissimo Midoriya, che però si trova a dover spiegare il vero significato di amore. Difatti, quello che prova Toga non è amore nel senso tradizionale del termine, ma ossessione dal sangue altrui. Quando Deku le spiega che fare del male agli altri non corrisponde ad amare, questa si sente tradita. Un cuore infranto accende la battaglia in My Hero Academia 348.

Nonostante abbia cambiato pensiero nei confronti di Izuku, il Danger Sense dell’eroe ancora non si attiva. Toga è una avversaria agile e imprevedibile, e senza quel Quirk per Deku è quasi impossibile evitare i suoi colpi. Per l’erede di One For All questa è la battaglia più complessa, un avversario che avrebbe dovuto evitare a tutti i costi. Difatti, Midoriya dovrebbe trovarsi a 200 km di distanza da Toga, impegnato nella battaglia con Shigaraki.