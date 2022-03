My Hero Academia 348 data di uscita e teorie: tra amore e fiamme

Gli eroi devono vincere: i villain ormai hanno devastato fin troppo il Giappone e rischierebbero di mettere le mani sul mondo intero se non vengono fermati all'istante. La guerra finale di My Hero Academia arriva proprio con questo obiettivo, e già l'aiuto di Monoma si sta rivelando fondamentale per le strategie dei protagonisti.

Shigaraki è stato completamente separato dagli altri e sta affrontando un gruppo composto da ottimi elementi, ma il villain è comunque un osso duro. La presenza di Deku sarebbe stata fondamentale, ma il protagonista di My Hero Academia si è ritrovato suo malgrado a diversi chilometri di distanza ad affrontare Toga. La sua dichiarazione d'amore è un grande problema, viste le abilità della villain, ma anche per l'effetto collaterale che ha sul Danger Sense su cui Deku si sta basando tantissimo.

My Hero Academia 348 ripartirà con tutta probabilità da qui. Con un canovaccio simile a quello dello scorso capitolo, è possibile che Horikoshi decida di approfondire ancora per qualche pagina il combattimento, magari lasciando il tempo a Uraraka di prendere le redini, per poi passare a un campo di battaglia molto più infuocata. Dall'acqua al fuoco con lo scontro tra Dabi e Todoroki, con i due che meritano un grande approfondimento.

In questo modo Horikoshi riuscirà a sviluppare contemporaneamente tutti i campi di battaglia, dando una panoramica importante sullo stato della guerra, prima di concentrarsi singolarmente sulle varie fasi. My Hero Academia 348 verrà pubblicato venerdì 18 marzo alle ore 16:00 su MangaPlus.