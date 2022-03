My Hero Academia 348: anche Froppy entra in scena nella Guerra Finale

La Seconda Guerra di My Hero Academia è iniziata, con le forze di All For One che si trovano faccia a faccia con i giovani eroi della UA Academy insieme ai più grandi combattenti del crimine della società degli eroi.

Le strategie studiate dagli eroi cominciano a vacillare in quest'ultima battaglia, anche a causa della dichiarazione di Toga in My Hero Academia 347. Sembra che Deku e Uravity abbiano bisogno di un grande aiuto e per fortuna Froppy, uno dei membri più popolari della Classe 1-A, fa la sua prima mossa dello scontro.

Deku potrebbe anche avere quasi tutte le abilità di One For All dalla sua parte, ma il giovane eroe non ha ancora il potere dell'ubiquità per poter affrontare tutti i nemici. Ma finalmente si è deciso a scaricare parte del peso della battaglia ai suoi amici più fidati. Sarà quindi Uravity ad affrontare Toga.

La criminale ha rivelato di essere innamorata di Midoriya qualche capitolo fa. E, dal rifiuto di quest'ultimo, è iniziato lo scontro. Himiko Toga è già una minaccia da sola nel suo stato attuale, ma ha anche un asso nella manica che potrebbe dare ai villain un grande vantaggio. La criminale ospita il quirk di Twice ed è molto probabile che Toga decida di utilizzarlo in questa battaglia.

Naturalmente, questo non è il posto in cui Deku vorrebbe trovarsi, dato che doveva originariamente ritrovarsi a combattere contro Shigaraki, uno dei due detentori dell'All For One al momento, ma grazie all'intervento di Froppy gli viene fortunatamente data la possibilità di scappare e raggiungere il suo obiettivo.

Possedendo un quirk che le conferisce la forza, la velocità e altre abilità di un anfibio, Froppy potrebbe non essere allo stesso livello di potenza di Toga, ma ha fatto squadra con Ochaco in passato più di qualche volta, il che potrebbe dare al duo di eroine quello che serve per abbattere la temibile villain.

Se il futuro immediato di Froppy è ancora incerto nel manga, i fan della serie battle shonen dovrebbero prepararsi a vederla giocare un ruolo importante in My Hero Academia 6 a fine 2022, adattando la storia della Prima Guerra.

Pensate che Froppy fornirà un grande contributo per sconfiggere Toga? Sentitevi pure liberi di farcelo sapere con un commento qui sotto. Se ancora non lo avete fatto, potete già leggere My Hero Academia 348 su MANGA Plus.