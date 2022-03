My Hero Academia 348 è su Manga Plus: un cuore infranto accende la battaglia

Come da programma, la piattaforma digitale di Shueisha ha quest'oggi accolto il capitolo settimanale dell'opera di Kohei Horikoshi. My Hero Academia 348 è su Manga Plus. Come procede la battaglia tra eroi e villain?

Deku è scioccato per la dichiarazione d'amore di Toga in My Hero Academia 348. I due si sono incontrati più volte, ma nonostante la criminale si sia innamorata a prima vista, Midoriya non si era accorto di alcunché. Il protagonista è diventato un eroe provetto, ma è ancora lo stesso bonaccione e nerd di un tempo.

Midoriya dunque prova a spiegare a Toga che il suo concetto di amore è sbagliato, e che lui non farebbe mai del male alla persona amata. Himiko si sente rifiutata e, paragonando Deku ai suoi genitori e a Ochaco, parte all'attacco.

Il Danger Sense ancora non si attiva: per stessa ammissione di Deku è il peggior matchup possibile. Fulminea, Toga rivolge la sua frustrazione nei confronti di Uravity, che viene però salvata dall'intervento tempestivo di Froppy.

Deku, il cui nuovo stile di colori del costume è stato rivelato da Shonen Jump, viene esortato a lasciare il campo di battaglia per raggiungere e affrontare Shigaraki. A Himiko Toga ci penseranno le due aspiranti eroine. Il sangue di Ochaco è però su uno dei coltelli della villain.